В Подольске к 1 сентября откроют корпус школы на 580 человек
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов проверил ход строительства нового корпуса школы №16 на улице Народной. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
На объекте завершили черновую отделку, стартовала финальная. В ближайшее время подключат тепловой пункт.
«В сентябре школа №16 на улице Народной примет ещё 580 учеников благодаря новому корпусу. Объект готов более чем наполовину. Идёт монтаж лифтов, прокладка сетей отопления, водоснабжения и вентиляции. Ведётся остекление светлого перехода, соединяющего старое и новое здания. Продолжаем создавать среду, где каждому ребёнку будет комфортно учиться и расти», – сказал Артамонов.
Ребят ждёт современное пространство с библиотекой, актовым залом, столовой, учебными кабинетами, спортзалом, мастерскими и классами для занятий по кулинарии. Корпус оснастят новейшими оборудованием и мебелью.