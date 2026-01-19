Достижения.рф

В Подольске к 1 сентября откроют корпус школы на 580 человек

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов проверил ход строительства нового корпуса школы №16 на улице Народной. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.



На объекте завершили черновую отделку, стартовала финальная. В ближайшее время подключат тепловой пункт.

«В сентябре школа №16 на улице Народной примет ещё 580 учеников благодаря новому корпусу. Объект готов более чем наполовину. Идёт монтаж лифтов, прокладка сетей отопления, водоснабжения и вентиляции. Ведётся остекление светлого перехода, соединяющего старое и новое здания. Продолжаем создавать среду, где каждому ребёнку будет комфортно учиться и расти», – сказал Артамонов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Ребят ждёт современное пространство с библиотекой, актовым залом, столовой, учебными кабинетами, спортзалом, мастерскими и классами для занятий по кулинарии. Корпус оснастят новейшими оборудованием и мебелью.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0