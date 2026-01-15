В Подольске к уборке снега во дворах присоединились волонтёры
Члены движения «Волонтёры Подмосковья» помогли дворникам убирать снег во дворах в центре Подольска и в микрорайоне Кузнечики. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
13 января ребята вышли на уборку территории у дома №3 по Рабочей улице, а 14 января — у дома №40 по улице Академика Доллежаля. К волонтёрам присоединился челн окружного Совета депутатов Сергей Шведков.
«Я уже не первую зиму участвую в волонтёрских выездах по уборке снега. На этот раз снегопады особенно сильные, мне хочется внести свой вклад и помочь», — рассказал один из участников движения «Волонтёры Подмосковья» Алексей Осипов.Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, выдачу грантов на реализацию проектов, помощь в организации мероприятий, консультирование по открытию и ведению дел социальных НКО, а также методическую и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.