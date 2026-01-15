В Подольске к уборке снега во дворах присоединились волонтёры

15 января 2026, 09:55

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Члены движения «Волонтёры Подмосковья» помогли дворникам убирать снег во дворах в центре Подольска и в микрорайоне Кузнечики. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





13 января ребята вышли на уборку территории у дома №3 по Рабочей улице, а 14 января — у дома №40 по улице Академика Доллежаля. К волонтёрам присоединился челн окружного Совета депутатов Сергей Шведков.





«Я уже не первую зиму участвую в волонтёрских выездах по уборке снега. На этот раз снегопады особенно сильные, мне хочется внести свой вклад и помочь», — рассказал один из участников движения «Волонтёры Подмосковья» Алексей Осипов.