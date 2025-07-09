В Подольске капитально отремонтировали более 50 многоквартирных домов
Капитальный ремонт более 50 многоквартирных домов провели в городском округе Подольск в рамках годового плана. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Работы завершены в 53 домах. Там обновили фасады и кровли, отремонтировали лифты и инженерные сети, установили узлы управления горячей водой и отоплением», — говорится в сообщении.В настоящее время ремонт продолжается в 58 домах.
Глава Подольска Григорий Артамонов отдельно отметил необходимость обеспечить чистоту дворов там, где проводятся работы.
«Строительный мусор не должен оставаться на территории дворов и на детских площадках. Подрядчики обязаны заключить договоры с лицензированными перевозчиками, оснащёнными ГЛОНАСС, чтобы отходы утилизировали законно», — подчеркнул руководитель округа.Всего в план капитального ремонта на текущий год включено 283 многоквартирных дома.