В Подольском роддоме для будущих мам провели творческий мастер-класс

09 июля 2025, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Мастер-класс по росписи пряников провели для пятнадцати будущих мам в Подольском роддоме в День семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Занятие провела сотрудница дома культуры «Молодёжный» Елена Чегринец. Участницам очень понравилось расписывать пряники-ромашки. Полезность мероприятия оценили и сотрудники медицинского учреждения.





«Положительные эмоции беременным очень важны. Их надо обязательно отвлекать, тревожных мыслей, например, такими мастер-классами. А если будущей маме хорошо, то и её ребенку хорошо», — сказал акушер-гинеколог роддома Юрий Алёхин.