В Подольске кошка из приюта помогла провести занятие с детьми
В Подольске невская маскарадная кошка по имени Майя познакомила детей с книгами по истории этих животных. Культурно-просветительское мероприятие в честь Дня котёнка прошло в библиотеке №5, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Главным гостем мероприятия стала кошка Майя из Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна». Ребята познакомились с кошкой и узнали много нового о происхождении русской породы, выведенной в Санкт-Петербурге, а также о необычных профессиях, которые могут освоить питомцы. Особое внимание уделили литературному наследию о кошках», – рассказали в администрации.
День котёнка каждый год отмечается 10 июля. Праздник посвящён радости, которую котята приносят в жизнь человека. Его придумал писатель и зоозащитник Коллин Пейдж.