В Подольске кошка из приюта помогла провести занятие с детьми

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске невская маскарадная кошка по имени Майя познакомила детей с книгами по истории этих животных. Культурно-просветительское мероприятие в честь Дня котёнка прошло в библиотеке №5, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.



«Главным гостем мероприятия стала кошка Майя из Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна». Ребята познакомились с кошкой и узнали много нового о происхождении русской породы, выведенной в Санкт-Петербурге, а также о необычных профессиях, которые могут освоить питомцы. Особое внимание уделили литературному наследию о кошках», – рассказали в администрации.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
День котёнка каждый год отмечается 10 июля. Праздник посвящён радости, которую котята приносят в жизнь человека. Его придумал писатель и зоозащитник Коллин Пейдж.


Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0