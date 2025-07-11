В Подольске кошка из приюта помогла провести занятие с детьми

11 июля 2025, 22:26

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске невская маскарадная кошка по имени Майя познакомила детей с книгами по истории этих животных. Культурно-просветительское мероприятие в честь Дня котёнка прошло в библиотеке №5, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«Главным гостем мероприятия стала кошка Майя из Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна». Ребята познакомились с кошкой и узнали много нового о происхождении русской породы, выведенной в Санкт-Петербурге, а также о необычных профессиях, которые могут освоить питомцы. Особое внимание уделили литературному наследию о кошках», – рассказали в администрации.