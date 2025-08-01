В Подольске завершили реконструкцию реанимационного отделения больницы
Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Реконструкция реанимационного отделения во втором хирургическом корпусе Подольской областной клинической больницы завершена. Объект проверили и выдали ему заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Приём пациентов в обновлённом отделении начнётся в ближайшее время.
«В отделении расположены палаты интенсивной терапии на три и четыре койки, а также противошоковая палата, изолятор, складские и служебные помещения», — говорится в сообщении.Благодаря реконструкции в отделении увеличили число коек. Кроме того, удалось сократить время до начала оказания помощи за счёт расположения отделения рядом с операционном блоком и кабинетами диагностики.