В Подольске провели соревнования спартакиады загородных лагерей
Более 120 воспитанников лагеря «Ромашка» в Подольске стали участниками спартакиады загородных лагерей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В спартакиаде приняли участие воспитанники пяти отрядов, четырёх оздоровительных и спортивного, специализирующегося на карате. Ребята состязались в легкоатлетической эстафете, мини-футболе и шахматах. Старшие отряды демонстрировали мастерство в волейболе, младшие – в пионерболе и «Весёлых стартах», – уточнили в администрации.
Победителей и призёров соревнований наградят медалями и почётными грамотами.