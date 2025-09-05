В Подольске начали делать прививки от гриппа в торговых центрах и МФЦ
Подольские медики начали делать прививки от гриппа в торговых центрах и МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Выездные группы работали в МФЦ на улице Кирова, 39, и в торговом центре «Остров сокровищ». Чтобы все желающие смогли сделать прививку, о такой возможности объявляли по громкоговорителю.
Теперь сделать прививку от гриппа можно не только во всех поликлиниках округа, но и в ходе выездных диспансеризаций на предприятиях и в организациях, в отдалённых населенных пунктах округа, а также в мобильных пунктах вакцинации. Для этого применяют препараты отечественного производства «Флю-М» и «Совигрипп». Они содержат актуальные штаммы гриппа А – H1N1, H3N2, а также вирус гриппа B.
«Делаю такую прививку каждый год. Убедилась, что болею реже, а если всё-таки заболеваю, то в лёгкой форме», – сказала местная жительница ИринаСледующая выездная вакцинация пройдёт 5 сентября в Климовске в гипермаркете «Глобус» на улице Молодёжной с 17 до 20 часов.