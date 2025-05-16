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В Подольске начали укладывать асфальт на Цементном проезде

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

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Укладка асфальта началась на Цементном проезде в подольском микрорайоне Ново-Сырово, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В настоящее время на дороге заменено уже около 6 тысяч квадратных метров дорожного полотна общей протяжённостью свыше 1,3 тыс. метров. Дорога на Цементном проезде ведет к крупному микрорайону Восточному, поэтому здесь высокая интенсивность движения. Доя того, чтобы не мешать автомобилистам, работы проводятся по ночам», — говорится в сообщении.
После этого дорожники приступят к ремонту полотна на улицах 50 лет ВЛКСМ, Багратиона и Ватутина. Всего планируется заменить свыше 11 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия.

Всего в текущем году в городском округе Подольск будет отремонтировано свыше 20 километров муниципальных дорог, что в два раза больше, чем в прошлом году.

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#подольск
#ремонт
#дороги
В Красногорске наградили лучших лыжников округа
16 мая 2025, 18:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Итоги зимнего сезона 2024/2025 гг. отделения по лыжным гонкам спортивной школы олимпийского резерва «Зоркий» подвели в Красногорске. Торжественное мероприятие состоялось в администрации округа, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«В рамках мероприятия замглавы округа Наталья Тимошина вручила лыжникам награды за вторые места в Первенстве и Кубке Московской области. А глава фракции «Единая Россия» в окружном Совете депутатов Богдан Андриянов наградил сильнейших спортсменов школы «Зоркий», которые вошли в состав сборной Подмосковья и успешно выступили на первенстве России. Награды получили также тренеры лучших спортсменов», — говорится в сообщении.
Кроме того, начальник отдела спортивно-массовой работы управления по физической культуре и спорту Красногорска Валентин Олехнович вручил награды победителям и призёрам Кубка спортшколы «Зоркий».

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#красногорск
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#лыжи
#награды
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Губернатор Воробьёв: 140 школ в этом году открыли инженерные классы
16 мая 2025, 17:58

Фото: t.me/vorobiev_live

Дети из подмосковных инженерных классов представляют на выставке «Робостанция» на ВДНХ роботов и автоматизированные системы, которые помогут улучшить жизнь. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Фото: t.me/vorobiev_live

«На таких площадках мы видим результаты нашей работы по развитию инженерного образования в регионе. В этом году мы открыли специализированные классы в 140 школах Московской области. Более 3 тыс. ребят углубленно изучают математику, физику, робототехнику и программирование», – написал Воробьёв в своём ТГ-канале.
По словам губернатора, в 20 школах региона установили современное оборудование для изучения беспилотников. В сельских школах работают центры «Точка роста», где ученики осваивают конструирование и робототехнику. А в «Кванториумах» и «IT-кубах» ребята занимаются электроникой, программированием, создают собственные проекты.

Фото: t.me/vorobiev_live

Воробьёв пообещал, что лучшие проекты получат поддержку экспертов «Робостанции» для дальнейшей доработки и внедрения.

Выставка работает с 16 по 19 мая с 11:00 до 20:00 в павильоне «Робостанция» на ВДНХ.
Фото: t.me/vorobiev_live

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За время работы ОЭЗ «Дубна» резиденты вложили в проекты 100 млрд рублей
16 мая 2025, 17:42

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Резиденты особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна» инвестировали в свои проекты 100 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области по итогам работы в 2024 году.
«К началу этого года суммарный объём инвестиций резидентов ОЭЗ «Дубна» в реализацию своих проектов за всё время работы на площадке достиг 100 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ на конец прошлого года числились более 160 компаний. Количество рабочих мест на площадке в прошлом году выросло с 7200 до 9350», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как отметили в ведомстве, сегодня ОЭЗ «Дубна» – центр развития бизнеса в Московской области и крупнейший работодатель на севере региона. В прошлом году она осталась самой многочисленной по числу резидентов в стране. Там работает каждый седьмой инвестор всех российских ОЭЗ.

Подмосковная площадка была в очередной раз признана Минэкономразвития России эффективной и заняла первое место во втором ESG-рейтинге.

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В Подмосковье отремонтировали дорожные ограждения в 11 округах
16 мая 2025, 17:29

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Барьерные, тросовые и перильные ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в одиннадцати округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На дорогах, расположенных в черте городов, ограждения починили на улице Московская в Можайске, на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, на улице Чехова в Лосино-Петровском, на улице Мира в Мытищах, на Транспортной улице в Реутове, на улице Парковая в Лыткарине и на Носовихинском шоссе в Балашихе», — говорится в сообщении.
Кроме того, ремонтные работы провели в малых населённых пунктах: на улице Почтовая в посёлке Нахабино округа Красногорск, на дорогах в деревне Детково округа Чехов и в посёлке дома отдыха «Авангард» округа Серпухов, а также на 67-м километре Каширского шоссе в округе Домодедово.

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Подмосковные велосипедисты завоевали девять медалей на первенстве ЦФО
16 мая 2025, 17:02

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, шесть серебряных и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на первенстве ЦФО по велоспорту-шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Три медали принесла в копилку сборной Подмосковья Александра Белова из Электростали. Она стала лучшей в дисциплине «критериум», заняла второе место в групповой гонке и выиграла бронзу в индивидуальной гонке на время среди девушек 15-16 лет», — говорится в сообщении.
Анастасия Дьячкова из Фрязина выиграла в критериуме, групповой гонке и индивидуальной гонке среди юниорок 17-18 лет три серебряные медали. Андрей Плитарак из Одинцова победил в критериуме и завоевал серебро в групповой гонке. А Никита Виноградов из Фрязина занял второе место в индивидуальной гонке на время.

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