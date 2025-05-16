В Подольске начали укладывать асфальт на Цементном проезде

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Укладка асфальта началась на Цементном проезде в подольском микрорайоне Ново-Сырово, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В настоящее время на дороге заменено уже около 6 тысяч квадратных метров дорожного полотна общей протяжённостью свыше 1,3 тыс. метров. Дорога на Цементном проезде ведет к крупному микрорайону Восточному, поэтому здесь высокая интенсивность движения. Доя того, чтобы не мешать автомобилистам, работы проводятся по ночам», — говорится в сообщении.После этого дорожники приступят к ремонту полотна на улицах 50 лет ВЛКСМ, Багратиона и Ватутина. Всего планируется заменить свыше 11 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия.
Всего в текущем году в городском округе Подольск будет отремонтировано свыше 20 километров муниципальных дорог, что в два раза больше, чем в прошлом году.
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