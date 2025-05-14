Власти Подольска провели встречу с работниками «Подольского троллейбуса»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Выездную администрацию провели на предприятии «Подольский троллейбус» представители руководства и депутатского корпуса городского округа Подольск, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Участие в выездном приёме приняли глава округа Григорий Артамонов, председатель горсовета Алексей Никулин, депутат Мособлдумы Павел Максимович и др. На встрече обсуждались вопросы ЖКХ, транспорта и благоустройства.
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«Этот день посвятил встрече с жителями — личное общение всегда было и остается важной частью работы. Поднимались важные темы: ремонт крыши многоквартирного дома в Пахринском проезде, косметический ремонт подъездов в доме на Пионерской улице, помощь в выборе управляющей организации. Прозвучали вопросы по подключению деревни Сергеевка к центральной канализации, улучшению работы маршрута № 29», — сказал Григорий Артамонов.Он заверил, что каждое обращение будет отработано.
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Лев Каштанов