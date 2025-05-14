В программу модернизации теплосетей Климовска внесли ещё три участка

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Три участка тепловых сетей микрорайона Климовск запланировали дополнительно внести в государственную программу по модернизации объектов коммунального хозяйства власти городского округа Подольск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках программы капитальный ремонт проведут на следующих дополнительно внесённых участках: от котельной, расположенной по адресу: Заводская улица, дом №2, до научно-технического центра «Родина» (протяжённость труб под замену — 1895 метров), от той же котельной до промзоны (протяжённость — 2501 метр). Кроме того, будет заменён участок труб 2458 метров протяжённостью от котельной по адресу: Школьная улица, дом №34», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Завершить работы по модернизации этих участков теплоснабжения планируется в октябре 2026 года.
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Лев Каштанов