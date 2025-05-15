Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Подольске приступили к обновлению трёх детских площадок

В Подольске приступили к обновлению трёх детских площадок

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Три детские площадки начали обновлять в микрорайоне Юбилейный городского округа Подольск, ход работ проверил глава муниципалитета Григорий Артамонов, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Осмотрел дворы на улицах Юбилейная, Ленинградская и в Пахринском проезде. По трём адресам приводим в порядок детские площадки: меняем игровые элементы, покрытие, при необходимости добавим новое интересное для ребят оборудование», — сказал Григорий Артамонов.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Он также отметил, что в улучшении нуждаются и спортивные площадки, и особо подчеркнул, что необходимо привести в порядок территории, где проводились работы по замене теплосетей.

Глава округа подчеркнул, что вся территория микрорайона должна быть обихожена до начала лета.

Читайте также:

В Подольске отремонтируют более 20 км муниципальных дорог

Подольские нейрохирурги спасли молодого человека с опухолью и отёком мозга

В программу модернизации теплосетей Климовска внесли ещё три участка
#подольск
#детские площадки
#детские игровые площадки
#григорий артамонов
#ремонт
В Балашихе проведут капремонт школы №6
15 мая 2025, 13:55

Фото: istockphoto.com/hxdbzxy

Здание школы №6, расположенное на улице 1 Мая в балашихинском микрорайоне Саввино, планируют капитально отремонтировать, подряд на работы выставлен на открытые электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать здание школы общей площадью более 1,2 тыс. квадратных метров и поставить туда всё необходимое оборудование. Ремонт планируется завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 155 миллионов 330 тысяч 434 рубля 22 копейки. Заявки принимаются до 29 мая.

Читайте также:

В Подольске отремонтируют более 20 км муниципальных дорог

В Щёлкове за четыре года отремонтировали 13 объектов водоснабжения

В семи округах Московской области отремонтировали остановочные павильоны
#комитет по конкуретной политике мо
#балашиха
#школа
#капремонт
#капитальный ремонт
#торги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ученики четырёх школ Раменского округа собрали 800 кг макулатуры
15 мая 2025, 13:40

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Около 800 килограммов макулатуры собрали ребята из четырёх школ Раменского муниципального округа в рамках акции «V Единстве Zа Победу», которая проходила в муниципалитете с 1 марта по 15 мая, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Акция, организованная платформой #ЭкоЛогичноеПодмосковье вместе с «Движением Первых» и при поддержке областного министерства информации и молодежной политики, была направлена на сохранение природы и помощь жителям новых регионов России, а также участникам специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Участие в акции приняли школы №9 и №19 в городе Раменское, а также Власовская школа №13 в селе Строкино и школа №25 в рабочем посёлке Ильинский. Собранную ребятами макулатуру оправят на площадку «Мегабак» для последующей переработки.

Читайте также:

В Раменском завершилась VI летняя Спартакиада по гимнастике СЗФО

Строительная готовность перехода под путями МЦД-3 в Раменском достигла 10%

Детский центр творчества «Тополёк» провёл в Раменском отчётный концерт
#раменское
#раменский городской округ
#макулатура
#вторсырьё
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье стартовал новый сезон правозащитного конкурса СМИ
15 мая 2025, 13:26

Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)

Новый сезон конкурса на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности «Слово в защиту» стартовал в Московской области, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Приглашаю принять участие в нашем конкурсе журналистов, освещающих правозащитные темы. Ваша работа помогает не только выявлять и обсуждать сложные и актуальные проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, но и способствует их решению», — сказала омбудсмен региона Ирина Фаевская.
Конкурс проводится по трём номинациям: «Профессия — правозащитник» (принимаются материалы, посвящённые нарушению прав и свобод граждан и содействию в исправлении ситуации), «Правовое просвещение» (материалы по правам и свободам человека, а также по правозащитной деятельности) и «Лучший правовой блог».

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

Читайте также:

Правозащитники обсуждают в Екатеринбурге реабилитацию участников боевых действий

Омбудсмен Фаевская навестила детей в семейном центре «Преображение»

Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла пенсионерке оформить инвалидность
#ирина фаевская
#омбудсмен
#уполномоченный
#сми
#конкурс
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде провели первенство по тяжёлой атлетике в честь Юбилея Победы
15 мая 2025, 12:55

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Открытое первенство по тяжёлой атлетике среди девушек, юношей и атлетов старших возрастных групп состоялось во дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде, спортивное мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участники соревнований выполняли упражнения по поднятию штанги над головой. В каждом упражнении можно было сделать по три попытки, результат определялся по сумме двух лучших попыток», — говорится в сообщении.
Первые места в своих возрастных и весовых категориях завоевали представители Павловского Посада Альберт Баранников, Герман Кондаков, Илья Саенко, Игорь Кузнецов, Никита Редин и Роман Цой. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Сергей Ломакин и Василий Постолатин.

Читайте также:

Семью Жариковых из Павловского Посада поздравил с 55-летием брака глава округа

Глава Павловского Посада поручил разобраться с качеством воды в центре города

В Павлово-Посадском округе провели велопробег в честь 80-летия Победы
#павловский посад
#спорт
#тяжёлая атлетика
#великая отечественная война
#победа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатора Воробьёва наградили за вклад в цифровизацию городского хозяйства
15 мая 2025, 12:36

Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин

Итоги III Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» подвели в России, Подмосковье удостоилось четырёх наград, а губернатор Московской области Андрей Воробьёв получил специальную премию, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Андрей Воробьёв удостоен специальной премии «За вклад в цифровизацию городского хозяйства». Кроме того, подмосковный сервис «ВсеСети» был признан лучшим в стране в номинации «Коммунальная инфраструктура», сервис «Библиотеки Подмосковья» занял втрое место в номинации «Культурный город», муниципальный Центр управления округа Жуковский стал вторым в номинации «Чистый город», а областная автоматизированная система передачи показаний общедомовых счётчиков вошла в тройку лидеров в номинации «Энергичный город», — говорится в сообщении.
Кроме того, особую отметку заслужил портал «Стань мамой в Подмосковье», представляющий регион в номинации «Заботливый город».

Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин

Читайте также:

В Подмосковье подали более 16 тысяч онлайн-заявок на статус многодетной семьи

Через областной сервис по вывозу хлама на переработку отправили 43 т вторсырья

Названа самая популярная в Подмосковье онлайн-услуга
#цифровизация
#премия
#андрей воробьёв
#мингосуправления мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате