В Подольске приступили к обновлению трёх детских площадок

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Три детские площадки начали обновлять в микрорайоне Юбилейный городского округа Подольск, ход работ проверил глава муниципалитета Григорий Артамонов, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Осмотрел дворы на улицах Юбилейная, Ленинградская и в Пахринском проезде. По трём адресам приводим в порядок детские площадки: меняем игровые элементы, покрытие, при необходимости добавим новое интересное для ребят оборудование», — сказал Григорий Артамонов.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Он также отметил, что в улучшении нуждаются и спортивные площадки, и особо подчеркнул, что необходимо привести в порядок территории, где проводились работы по замене теплосетей.
Глава округа подчеркнул, что вся территория микрорайона должна быть обихожена до начала лета.
Читайте также:
В Подольске отремонтируют более 20 км муниципальных дорог
Подольские нейрохирурги спасли молодого человека с опухолью и отёком мозга
В программу модернизации теплосетей Климовска внесли ещё три участка
Лев Каштанов