В Подольске приступили к обновлению трёх детских площадок

Здание школы №6, расположенное на улице 1 Мая в балашихинском микрорайоне Саввино, планируют капитально отремонтировать, подряд на работы выставлен на открытые электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.