В Подольске наградили полицейского за спасение ребёнка с редким заболеванием

18 февраля 2026, 21:12

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

В Подольске наградили участкового уполномоченного полиции Владимира Демидова, грамотные действия которого помогли спасти жизнь ребёнка. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.





В свободное от службы время старший лейтенант полиции ехал на арендованной машине и в возникшей из-за снегопада пробке заметил на автобусной остановке женщину с маленьким мальчиком на руках. У обоих на одежде и руках были красные пятна. Как выяснилось, трёхлетний малыш сильно порезался, но из-за гемофилии остановить кровь могли только в больнице.

«Демидов оперативно доставил мать с сыном на ближайшую железнодорожную станцию, где мальчика передали бригаде скорой помощи для перевозки в специализированную больницу. Благодаря оперативным действиям полицейского медики вовремя оказали малышу помощь. Врачи отметили, что это позволило избежать трагических последствий», – рассказали в пресс-службе.