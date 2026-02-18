В Подольске наградили полицейского за спасение ребёнка с редким заболеванием
В Подольске наградили участкового уполномоченного полиции Владимира Демидова, грамотные действия которого помогли спасти жизнь ребёнка. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
В свободное от службы время старший лейтенант полиции ехал на арендованной машине и в возникшей из-за снегопада пробке заметил на автобусной остановке женщину с маленьким мальчиком на руках. У обоих на одежде и руках были красные пятна. Как выяснилось, трёхлетний малыш сильно порезался, но из-за гемофилии остановить кровь могли только в больнице.
«Демидов оперативно доставил мать с сыном на ближайшую железнодорожную станцию, где мальчика передали бригаде скорой помощи для перевозки в специализированную больницу. Благодаря оперативным действиям полицейского медики вовремя оказали малышу помощь. Врачи отметили, что это позволило избежать трагических последствий», – рассказали в пресс-службе.
За активную гражданскую позицию и спасение несовершеннолетнего в трудной ситуации Демидов получил грамоту. Слова благодарности высказала мать пострадавшего ребёнка.