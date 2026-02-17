Достижения.рф

Петарда оторвала руку подростку в Тюмени

Mash: Петарда оторвала руку подростку в Тюмени
Фото: istockphoto/InfinitumProdux

Петарда оторвала руку подростку в Тюмени. Об этом пишет телеграм-канал Ural Mash.



По словам очевидцев, инцидент произошёл возле школы №43. Также у ребёнка ожоги в области глаз. Пострадавшего доставили в ОКБ №2, его состояние оценивают как средней тяжести.

Местные жители утверждают, что хлопок был заметно громче, чем у обычных петард. Предварительно, пиротехнику подросток мог купить на маркетплейсе.

Ранее здание военной полиции обрушилось в Ленобласти. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил происшествие.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0