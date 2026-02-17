Петарда оторвала руку подростку в Тюмени
Mash: Петарда оторвала руку подростку в Тюмени
Петарда оторвала руку подростку в Тюмени. Об этом пишет телеграм-канал Ural Mash.
По словам очевидцев, инцидент произошёл возле школы №43. Также у ребёнка ожоги в области глаз. Пострадавшего доставили в ОКБ №2, его состояние оценивают как средней тяжести.
Местные жители утверждают, что хлопок был заметно громче, чем у обычных петард. Предварительно, пиротехнику подросток мог купить на маркетплейсе.
