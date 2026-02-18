Мать юного дзюдоиста поблагодарила работника Мособлпожспаса за помощь сыну
Жительница городского округа Солнечногорск написала в Мособлпожспас письмо благодарности в адрес старшего смены поисково-спасательного поста пожарно-спасательной части-267 Сергея Землякова. Он оказал своевременную помощь её ребенку, сообщили в пресс-службе ведомства.
Драгоценные минуты не были упущены благодаря профессионализму специалиста.
«Хочу выразить искреннюю и глубокую благодарность Сергею Землякову за высокую степень ответственности, человечности и профессиональной бдительности, а также за своевременно оказанную помощь моему сыну. Его спокойствие, внимание и уверенные действия сыграли важнейшую роль и помогли избежать серьёзных последствий для здоровья моего сына. От всей души благодарю Сергея за неравнодушие, отзывчивость и готовность прийти на помощь в трудную минуту», – написала женщина в письме.В минувшую субботу в посёлке Поварово прошли соревнования по дзюдо. В свой выходной Сергей Земляков пришел на турнир поболеть за сына. Во время церемонии награждения он заметил подростка, который лежал на татами, стонал и плакал.
Не теряя ни минуты, спасатель бросился на помощь. Заподозрив приступ аппендицита, он согнул ноги ребёнка в коленях, попросил принести лёд и приложил его к животу юного спортсмена. Затем Земляков вызвал скорую помощь и оставался рядом с мальчиком до приезда медиков.
Прибывшая бригада госпитализировала подростка.