В Подольске обновили асфальт во дворах трёх микрорайонов
Новое асфальтовое покрытие положили во дворах микрорайонов Межшоссейный, Шепчинчики и Парковый городского округа Подольск в ходе благоустройства территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На Парадном проезде, 8, 10, улице Свердлова, 45 и на улице Кирова, 5, 7, уже обновили асфальтовое покрытие тротуаров и проездов, заменили бордюрные камни», — говорится в сообщении.Глава округа Подольск Григорий Артамонов отметил, что работы по благоустройству дворов ведутся с опережением графика.
«Там, где это было нужно, создали дополнительные парковочные места и пешеходные дорожки. Ведётся озеленение, создание зон отдыха, установка новых лавочек и урн», — уточнил Григорий Артамонов.В настоящее время ведётся благоустройство на пяти участках, в том числе в микрорайонах Восточный, Высотный, Силикатная и Климовск.