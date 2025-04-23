В Подольске обновят покрытие более 97 кв. метров дорог

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Свыше 97 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия планируется заменить на дорогах городского округа Подольск в текущем году в рамках масштабных работ по обновлению транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Общая площадь замены покрытия составит свыше 97 тысяч квадратных метров. Работы уже стартовали. В частности, на улице Физкультурная дорожники меняют бордюрный камень. На семи участках уже демонтировано старое покрытие. Всего там планируется обновить более 2,6 тыс. квадратных метров покрытия», — говорится в сообщении.Начались работы и по укладке нового асфальта на улице Чехова. Там в наступившем ремонтном сезоне планируется обновить около 4 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
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Лев Каштанов