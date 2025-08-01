Во Фрязине провели акцию по безопасности на железной дороге
Акцию «Сохрани себе жизнь», направленную на профилактику несчастных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры, провели на станции Фрязино-Товарная. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В ходе акции жителям наукограда напомнили об основных правилах безопасного перехода ж/д путей.
«В число жизненно важных правил входит переход путей только в установленных местах: по пешеходным мостам, настилам и тоннелям. Кроме того, при использовании одноуровневого перехода необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда», — говорится в сообщении.Акцию организовали представители администрации округа. Участие в ней приняли волонтёры.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёрской деятельности. В частности, волонтёрам предоставляется госстраховка жизни и здоровья на время проведения акций. Кроме того, волонтёрам предоставляют гранты, помогают в организации мероприятий, консультируют по открытию и ведению отчётности НКО. Предусмотрена также методическая и информационная поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.