В Подольске осудили двух мошенников, обманывавших пожилых водителей
В Подольском городском суде вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Оно касается хищения денег у пожилых водителей путём обмана.
Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Подмосковья.
Согласно приговору, граждане Саргасян, Аветисян и неустановленное лицо, дело которого выделили в отдельное производство, в составе организованной группы совершали преступления против водителей преклонного возраста. В основном они ехали на дачи по автодороге М-2 «Крым».
Аветисян вынуждал пожилого водителя остановиться, показывая жестами, что произошла неисправность. Затем он брызгал на нагретые детали двигателя машины потерпевшего масло, и из-за этого создавался дым. Потом преступник сообщал о критической неисправности и уезжал.
Подсудимый, дело которого выделено в отдельное производство, якобы случайно проезжало мимо на эвакуаторе, останавливался и предлагал помочь с ремонтом. Для этого он отвозил автомобиль потерпевшего на территорию автомагазина.
Когда туда доставлялась машина потерпевшего, Саргасян подтверждал неисправность, забирал автомобиль на ремонт, мыл двигатель и подкрашивал болты, как будто был сделан срочный ремонт. За «проделанную» работу обвиняемые получали от 40 000 до 140 000 рублей, тем самым обманывая и вводя в заблуждение потерпевших.
Суд признал фигурантов виновными и назначил Саргасяну три года шесть месяцев, а Аветисяну – три года четыре месяца лишения свободы.
Читайте также: