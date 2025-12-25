Казахстанский защитник «Зенита» Алип подвел итоги 2025 года и первой части сезона РПЛ-2025/26

25 декабря 2025, 11:47

Алип – о «Зените»: за этот год можно поставить четыре балла из пяти

Фото: iStock/Rafa Jodar

Казахстанский защитник «Зенита» Нуралы Алип в беседе с Metaratings.ru подвел итоги 2025 года и первой части сезона РПЛ-2025/26.





Спортсмен рассказал, что в начале сезона было непросто, команда часто теряла очки, но к концу сумела адаптироваться. Цель клуба на 2026 год — занять первое место по итогам сезона. Алип отметил, что для «Зенита» этот год сложился не самым удачным образом, так как они не смогли завоевать чемпионство.





«Каждый год особенный, потому что становимся старше, мудрее и опытнее. В этом году много чему пришлось научиться, я стал спокойнее. Раньше я был более эмоциональным, а сейчас немного успокоился», — рассказал про личные итоги футболист.