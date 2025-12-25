Президент «Урала» Иванов: хотелось бы более яркой игры для болельщиков
Президент «Урала» Григорий Иванов оценил игру екатеринбургской команды в первой части сезона Лиги PARI, отметив, что результаты пока опережают качество футбола.
В беседе с Metaratings.ru он обратил внимание на то, что несмотря на более высокое турнирное положение по сравнению с прошлым сезоном, говорить о явном игровом прогрессе говорить не приходится. Год назад после 21 тура команда набрала на четыре очка меньше и шла четвертой, однако в отдельных матчах выглядела ярче, чем в нынешнем чемпионате. Руководитель клуба подчеркнул, что сравнивать сезоны напрямую сложно из-за изменений в составе.
«В этом году мы несколько игр провели не очень удачно, но довольны тем, что ушли на зимнюю паузу на втором месте. Будем стараться выполнять нашу задачу: догнать лидера – «Факел»», — заявил Иванов.Он также уточнил, что игра «Урала» была неоднородной: наряду с качественными матчами, например выездной встречей с «СКА-Хабаровском», были победы, добытые без целостного и убедительного футбола. По словам президента клуба, команда получала критику за такую игру, и в «Урале» понимают ожидания болельщиков.
После 21 тура «Урал» набрал 41 очко и занимает второе место в таблице Лиги PARI, уступая лидирующему «Факелу» семь баллов.