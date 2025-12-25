Президент «Урала» Иванов: хотелось бы более яркой игры для болельщиков

25 декабря 2025, 12:15

Фото: iStock/matimix

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил игру екатеринбургской команды в первой части сезона Лиги PARI, отметив, что результаты пока опережают качество футбола.





В беседе с Metaratings.ru он обратил внимание на то, что несмотря на более высокое турнирное положение по сравнению с прошлым сезоном, говорить о явном игровом прогрессе говорить не приходится. Год назад после 21 тура команда набрала на четыре очка меньше и шла четвертой, однако в отдельных матчах выглядела ярче, чем в нынешнем чемпионате. Руководитель клуба подчеркнул, что сравнивать сезоны напрямую сложно из-за изменений в составе.





«В этом году мы несколько игр провели не очень удачно, но довольны тем, что ушли на зимнюю паузу на втором месте. Будем стараться выполнять нашу задачу: догнать лидера – «Факел»», — заявил Иванов.