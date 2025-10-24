Студенты Раменского техникума посетили центр промышленной группы «ВЕКПРОМ»
Экскурсию в центр промышленной группы «ВЕКПРОМ» организовали для студентов Раменского филиала Авиационного техникума им. В.А. Казакова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Компания «ВЕКПРОМ» является одним из лидеров России по внедрению высокотехнологичных решений в промышленности.
«Ребятам продемонстрировали современное оборудование для обработки металла, рассказали о принципах его работы, особенностях технологий и требованиях, которые предъявляют к специалистам», — говорится в сообщении.Мероприятие состоялось в рамках всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов». Она направлена на формирование кадров в важных для современной экономики сферах.