Студенты Раменского техникума посетили центр промышленной группы «ВЕКПРОМ»

24 октября 2025, 18:09

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Экскурсию в центр промышленной группы «ВЕКПРОМ» организовали для студентов Раменского филиала Авиационного техникума им. В.А. Казакова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Компания «ВЕКПРОМ» является одним из лидеров России по внедрению высокотехнологичных решений в промышленности.





«Ребятам продемонстрировали современное оборудование для обработки металла, рассказали о принципах его работы, особенностях технологий и требованиях, которые предъявляют к специалистам», — говорится в сообщении.