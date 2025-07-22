В Подольске открылся распределительный центр «Магнита»
1 июля в Индустриальном парке «Южный» в Подольске начал работу новый распределительный центр федеральной сети «Магнит». Комплекс занимает 86 тыс. кв. метров и способен обрабатывать до 4 тыс. паллет в сутки и 120 тыс. – ежемесячно, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
ейчас продукцию в центр поставляют более 1,1 тыс. компаний, включая около 430 производителей из региона. В ближайшее время список пополнится: например, ООО «ЛЕСТОРФМАШ» будет отгружать вешенки, ООО «Альдини» – сыры с голубой плесенью, медовые пасты и йогурты, К(Ф)Х «Эко Молоко» — молочную продукцию и сыры, ООО «ТД «РРМ» — рыбные консервы, а АО «Фэнтази Фудс» — кондитерские изделия.
Распределительный центр выполняет приемку и обработку товаров, хранение и управление запасами, комплектацию заказов и их отгрузку. Современное роботизированное оборудование повышает производительность персонала. Центр обслуживает более 400 гипермаркетов и свыше 7 тыс. супермаркетов «Магнита» в Москве, Подмосковье, Центральном федеральном округе и за его пределами.
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