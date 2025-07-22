В Подольске открылся распределительный центр «Магнита»

22 июля 2025, 17:53

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

1 июля в Индустриальном парке «Южный» в Подольске начал работу новый распределительный центр федеральной сети «Магнит». Комплекс занимает 86 тыс. кв. метров и способен обрабатывать до 4 тыс. паллет в сутки и 120 тыс. – ежемесячно, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.