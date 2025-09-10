В Подольске подвели итоги конкурса детского рисунка
Итоги муниципального конкурса детского рисунка «Антитеррор – безопасность в твоих руках!» подвели в городском округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участниками конкурса стали более 50 подольских школьников. Победителей определяли в номинациях: «Дорога к миру» и «Слово — мир». Кроме того, в рамках конкурса выбрали лучшее эссе по теме «Наш мир без террора».
«Гран-при в номинации «Дорога к миру» получил ученик школы №30 Артём Юркин, лауреатом стала Мария Кретова из школы №21, а дипломантом — Денис Улитин из школы №33», — говорится в сообщении.В номинации «Слово — мир» победителями стали Всеволод Ботнарюк и Даниил Крайний. А спецпризы «Память живёт!» получили Лев Игнатенков и ученики школы имени Героя России А. Г. Монетова.
Гран-при за эссе «Наш мир без террора» получила Анастасия Лемешкина, а лауреатом стал Максим Гинеатулин.