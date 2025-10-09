Севшего на школьницу в автобусе в Находке мужчину задержали
В Находке задержали пенсионера, который напал на 15-летнюю школьницу в автобусе. Инцидент произошел в сентябре и попал на видео, которое вызвало широкий резонанс. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю в Telegram-канале.
Полиция проинформировала, что 68-летний местный житель заламывал руки девочке и грубо хватал ее. Пассажиры автобуса аплодировали его действиям. Мужчина решил наказать школьницу за то, что она не уступила место пожилой женщине.
После инцидента пенсионера передали в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Ситуация вызывает возмущение у общественности и ставит под сомнение безопасность в общественном транспорте.
Ранее стало известно, что суд Советского района Улан-Удэ вынес обвинительный приговор женщине, которая применяла насилие к своей малолетней дочери.
Читайте также: