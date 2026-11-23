В Подольске поймали семью магазинных воров с полной коляской украденного
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
25-летнего жителя Балашихи и его жену задержали за кражи из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сигнал тревоги поступил из торгового центра на Молодёжной улице в микрорайоне Климовск округа Подольск.
«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что нечистая на руку семья использовала для краж детскую коляску: там они прятали взятые со стеллажей товары. На кассе супруги оплатили чек на 400 рублей, а общая стоимость того, что они нацелились забрать из магазина, оказалась почти в 20 раз больше», — говорится в сообщении.Оказалось, что муж с женой не впервые используют эту схему: аналогичным образом они обокрали уже несколько магазинов в других подмосковных городах. Супругов доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.