Взрыв прогремел на газопроводе в США: столб пламени достиг десятков метров
В американском штате Алабама прогремел взрыв на газовом трубопроводе, и последовавший за ним пожар заметили даже в соседнем Миссисипи. Кадры и подробности происшествия приводит местный телеканал WBRC.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье в округе Самтер. Затронутый участок трубы пролегает через открытое поле, вдали от жилых кварталов. Очевидцы рассказывают, что огненный столб поднялся на десятки метров вверх, а зарево было видно за несколько километров.
Пламя удалось потушить, а поврежденный отрезок трубопровода на время вывели из газотранспортной сети. В результате ЧП никто не пострадал. Что именно привело к происшествию, пока неясно. Управляющая компания, обслуживающая трубопровод, называет инцидент «выбросом газа».
Ранее сообщалось, что в испанской провинции Гранада на территории завода боеприпасов прогремел мощный взрыв.
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