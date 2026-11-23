23 ноября 2026, 13:19

WBRC: в Алабаме на газопроводе произошел взрыв

Фото: iStock/dzika_mrowka

В американском штате Алабама прогремел взрыв на газовом трубопроводе, и последовавший за ним пожар заметили даже в соседнем Миссисипи. Кадры и подробности происшествия приводит местный телеканал WBRC.