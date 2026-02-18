В Подольске полицейский спас истекающего кровью мальчика

18 февраля 2026, 15:13

оригинал Владимир Демидов (фото: пресс-служба ГУ МВД по МО)

Старший лейтенант полиции Владимир Демидов из Подольска помог довезти до больницы трёхлетнего мальчика, чья жизнь оказалась в опасности. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Владимир Демидов ехал по улице в свободное от службы время и заметил на остановке женщину с ребёнком на руках. Внимание полицейского привлекло то, что на руках и одежде мамы и малыша были красные пятна.





«Выяснилось, что мальчик сильно порезался, а из-за врождённой болезни — гемофилии — остановить кровотечение могли только в больнице», — говорится в сообщении.