Житель Подмосковья устроил в гаражах нелегальное общежитие для мигрантов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Общежитие для мигрантов, оборудованное в шести гаражах, обнаружили полицейские на территории одного из гаражных кооперативов в Богородском округе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Выяснилось, что сдавать гаражи под жильё придумал их владелец — 58-летний житель Ногинска.
«Мужчина сдавал гаражи иностранным рабочим с ноября прошлого года. На момент проверки в импровизированном хостеле оказалось семь постояльцев. Каждый платил за проживание по семь тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении.Против хозяина гаражей завели уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», а иностранцев оштрафовали на пять тысяч рублей каждого за предоставление недостоверных сведений о месте проживания.