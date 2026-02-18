Достижения.рф

Житель Подмосковья устроил в гаражах нелегальное общежитие для мигрантов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Общежитие для мигрантов, оборудованное в шести гаражах, обнаружили полицейские на территории одного из гаражных кооперативов в Богородском округе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Выяснилось, что сдавать гаражи под жильё придумал их владелец — 58-летний житель Ногинска.

«Мужчина сдавал гаражи иностранным рабочим с ноября прошлого года. На момент проверки в импровизированном хостеле оказалось семь постояльцев. Каждый платил за проживание по семь тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении.
Против хозяина гаражей завели уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», а иностранцев оштрафовали на пять тысяч рублей каждого за предоставление недостоверных сведений о месте проживания.

Лев Каштанов

