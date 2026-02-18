Водителям Одинцовского округа напомнили о правилах перевозки детей

18 февраля 2026, 14:58

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Беседы с водителями в рамках очередного раунда социальной акции «Маленький пассажир — большая ответственность» провели автоинспекторы в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В этот раз сотрудники ГАИ пообщались с автомобилистами, приехавшими на автозаправочные станции.





«Водителям напомнили о том, как важно быть внимательными за рулём, особенно когда в салоне есть дети, а также рассказали, как выбирать и устанавливать детские удерживающие устройства», — говорится в сообщении.