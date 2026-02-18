Водителям Одинцовского округа напомнили о правилах перевозки детей
Беседы с водителями в рамках очередного раунда социальной акции «Маленький пассажир — большая ответственность» провели автоинспекторы в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В этот раз сотрудники ГАИ пообщались с автомобилистами, приехавшими на автозаправочные станции.
«Водителям напомнили о том, как важно быть внимательными за рулём, особенно когда в салоне есть дети, а также рассказали, как выбирать и устанавливать детские удерживающие устройства», — говорится в сообщении.Автомобилистам объяснили, какие стандарты приняты для удерживающих устройств, а также обратили их внимание на то, что при покупке автокресла нужно ориентироваться не только на возраст, но в первую очередь на вес и рост ребёнка.