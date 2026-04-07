Жителям Московской области рассказали, как установить счётчики воды

07 апреля 2026, 14:20

Специалисты водоканалов Подмосковья поделились практическими советами с жителями региона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Гражданам рассказали, зачем нужны водомеры, как они экономят бюджет, как правильно установить счётчики и кому доверить работы.



Самый надёжный вариант – обратиться в специализированную компанию, например, в Мособлводоканал. В услугу входит установка, сам прибор, монтаж и полный пакет документов. Среди них – договор, паспорта на счётчики, акт ввода в эксплуатацию и сертификаты. Самостоятельная установка дешевле, однако она требует опыта и времени. А ошибки могут привести к протечкам или некорректной работе прибора.

«Сначала выбирают место для установки. Счётчик ставят на трубу до первого ответвления, обычно на горизонтальном участке, с удобным доступом для снятия показаний. Затем перекрывают воду. Очень важно согласовать время с управляющей компанией, выделив на работы три – четыре часа. Далее монтируют кран, фильтр грубой очистки и сам счётчик. После установки прибор нужно опломбировать и зарегистрировать, оформить акт ввода в эксплуатацию», – рассказали в министерстве.