В Подольске завершают благоустройство двух скверов
Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск
В Подольске завершается благоустройство двух общественных пространств — сквера Спасателей и сквера имени Б.А. Папирова. В рамках масштабного обновления на этих территориях заменили плиточное покрытие и установили новые малые архитектурные формы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Торжественное открытие сквера Спасателей планируется приурочить к празднованию 244-летия Подольска. Эти работы являются частью госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды».
Ранее в округе уже модернизировали детские площадки, обновили парки «Дубрава» и имени Виктора Талалихина, сквер Пушкина, а также привели в порядок пешеходные дорожки и дворовые территории.
«Объем работ значительный, но для такого крупного округа этого все еще недостаточно. Поэтому ставим задачу расширить список территорий и включить в план благоустройства на 2026-й еще больше мест, чтобы жители чувствовали реальные изменения в каждом микрорайоне», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.