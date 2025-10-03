Достижения.рф

В Подольске завершают благоустройство двух скверов

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Подольске завершается благоустройство двух общественных пространств — сквера Спасателей и сквера имени Б.А. Папирова. В рамках масштабного обновления на этих территориях заменили плиточное покрытие и установили новые малые архитектурные формы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Торжественное открытие сквера Спасателей планируется приурочить к празднованию 244-летия Подольска. Эти работы являются частью госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее в округе уже модернизировали детские площадки, обновили парки «Дубрава» и имени Виктора Талалихина, сквер Пушкина, а также привели в порядок пешеходные дорожки и дворовые территории.

«Объем работ значительный, но для такого крупного округа этого все еще недостаточно. Поэтому ставим задачу расширить список территорий и включить в план благоустройства на 2026-й еще больше мест, чтобы жители чувствовали реальные изменения в каждом микрорайоне», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
