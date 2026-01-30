В Можайске коммунальщики расчистили от снега центральные площадки города
Борьба с последствиями мощного снегопада продолжается в Можайске, коммунальные службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Вечером 29 января снег убрали в центре города.
«Коммунальщики трудились на Октябрьской площади и возле Можайского культурно-досугового центра, а также на Пионерской улице», — говорится в сообщении.Отмечается, что сугробы не только сгребли, но и оперативно вывезли на специальную площадку для утилизации.
Работы в этом направлении продолжаются. Автомобилистов просят с пониманием относится к временным трудностям и не парковать машины на проезжей части во дворах, так как это препятствует уборке.
По всем вопросам, связанным с ликвидацией последствий снегопада, жители Можайского округа могут обращаться в местную Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: +7-49638-4-14-15 и +7-49638-4-15-44.