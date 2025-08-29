Полицейские сожгли на поле под Чеховом более 200 кг конопли
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Свыше 200 килограммов дикорастущей конопли уничтожили полицейские в округе Чехов в рамках профилактической операции «Мак-2025». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Конопля росла недалеко от деревни Плешкино на участке площадью 34 сотки.
«Исследование подтвердило, что изъятые растительные образцы содержат психоактивное вещество тетрагидроканнабинол и пригодны для изготовления марихуаны», — говорится в сообщении.Опасное растение скосили и сожгли. По подсчётам полиции, уничтожено было более ста кустов, общий вес которых превышал две сотни килограммов.
