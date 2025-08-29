Полицейские сожгли на поле под Чеховом более 200 кг конопли

29 августа 2025, 09:02

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Свыше 200 килограммов дикорастущей конопли уничтожили полицейские в округе Чехов в рамках профилактической операции «Мак-2025». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Конопля росла недалеко от деревни Плешкино на участке площадью 34 сотки.





«Исследование подтвердило, что изъятые растительные образцы содержат психоактивное вещество тетрагидроканнабинол и пригодны для изготовления марихуаны», — говорится в сообщении.