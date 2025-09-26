Камеры начали фиксировать нарушения на железнодорожной станции Востряково
На станции Востряково установили девятую в городском округе Домодедово видеокамеру, фиксирующую нарушения правил перехода через железнодорожные пути. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Камера предусматривает функцию распознавания лиц. Установка подобных устройств позволяет снизить число нарушителей на железнодорожной инфраструктуре на 50%. Пересекать пути можно только по оборудованным переходам», – отметили в министерстве.Ранее там информировали, что всего на железной дороге в Подмосковье установлено более 160 камер. Как отмечают в ведомстве, технику устанавливают в местах, где фиксируют самое большое количество нарушений и смертельных случаев.