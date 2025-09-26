Юный шахматист из Раменского получил награду Минспорта Подмосковья

26 сентября 2025, 19:13

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

В Раменском отметили заслуги юного спортсмена и педагогов спортшколы «Раменское». Глава округа Эдуард Малышев вручил 10-летнему шахматисту Илье Мальченко знак отличия Министерства физической культуры и спорта Московской области, рассказали в местной Администрации.





Илья уже имеет первый разряд по шахматам, он неоднократный победитель и призёр соревнований Московской области, ЦФО и России. В 2024 году он завоевал три призовых места на первенстве ЦФО, а в 2025-м стал чемпионом России по быстрым шахматам.





Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа Также благодарственные письма министерства получили сотрудники спортшколы: мастер ФИДЕ Алексей Чапурин, заместители директора Людмила Аркашина и Елена Холод, а еще — тренер-преподаватель высшей категории Александра Павлютенкова.

