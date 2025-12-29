В Подольске провели новогоднюю зарядку для участников «Активного долголетия»

29 декабря 2025, 16:28

В подольском парке им. В. Талалихина провели новогоднюю зарядку для участников проекта «Активное долголетие». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Любители скандинавской ходьбы из группы «Радость движения» начали утро с разминки и дополнили её новогодней программой. Группа активистов нарядилась Дедом Морозом, Снегурочкой, Красной Шапочкой, лисой Алисой, котом Базилио и зайчиками.



Участники мероприятия поздравили друг друга и представителей администрации парка с наступающим Новым годом. Они пели песни, читали стихи и танцевали под нарядной ёлкой.

«Неважно – зной, мороз или пурга. Когда мы идём по улице, все видят, что идёт группа «Радость движения»! Мы идём вместе, и это делает наше путешествие в страну активного долголетия интересным и счастливым», – поделился тренер группы Владимир Васильев.