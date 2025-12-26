В Подольске прокуратура защитила в суде пенсионерку, ставшую жертвой мошенников

26 декабря 2025, 17:26

оригинал Фото: Istock / Semen Salivanchuk

Подольская городская прокуратура в судебном порядке защитила права пожилой женщины, лишившейся денег из-за действий мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.





В производстве следственного отдела Управления МВД России по городскому округу Подольск находилось уголовное дело по статье о мошенничестве.

«Согласно материалам дела, местной жительнице в марте 2023 года звонили по телефону неизвестные, которые представляясь сотрудниками полиции и Центробанка. Они убедили женщину в необходимости перечислить деньги на указанные аферистами банковские счета. В ходе предварительного расследования удалось установить личность владельца одного из банковских счетов», – рассказали в пресс-службе.