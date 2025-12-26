В Подольске прокуратура защитила в суде пенсионерку, ставшую жертвой мошенников
Подольская городская прокуратура в судебном порядке защитила права пожилой женщины, лишившейся денег из-за действий мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
В производстве следственного отдела Управления МВД России по городскому округу Подольск находилось уголовное дело по статье о мошенничестве.
«Согласно материалам дела, местной жительнице в марте 2023 года звонили по телефону неизвестные, которые представляясь сотрудниками полиции и Центробанка. Они убедили женщину в необходимости перечислить деньги на указанные аферистами банковские счета. В ходе предварительного расследования удалось установить личность владельца одного из банковских счетов», – рассказали в пресс-службе.Для защиты имущественных прав пенсионерки городская прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с ответчика неосновательного обогащения более чем на 147 000 рублей.
В итоге Туймазинский межрайонный суд Башкортостана удовлетворил требования городской прокуратуры. Фактическое исполнение судебного акта прокуратура проконтролирует после его вступления в законную силу.