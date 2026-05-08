Подмосковный трубный завод в канун 9 Мая присоединился к акции «Слава победителям»
Работники Климовского трубного завода и сотрудники расположенных в Подмосковье подразделений в преддверии Дня Победы присоединились к Всероссийской акции по высадке яблонь «Слава победителям». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Целью акции было почтить память героев – дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне.
«Посаженное дерево становится живым символом памяти, который крепнет, цветёт и приносит плоды. Для посадки выбрали сорт яблони «Слава победителям», устойчивый к заморозкам и разным типам почв. Название символично – оно отражает гордость за подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны», – рассказали в ведомстве.
Саженцы передали сотрудникам, которые высадили их на дачных участках, в садах и дворах. По завершении акции планируется создать единую «Карту сада памяти», на которой отметят все посаженные деревья.
Климовский трубный завод – поставщик полимерных труб для систем водоснабжения и водоотведения, в том числе в Московской области. Продукцию предприятия используют в капремонте и строительстве коммунальных сетей. Она помогает обеспечить надёжную работу ЖКХ и качественную воду для жителей региона.