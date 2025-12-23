В Подольске снесли аварийный многоквартирный дом
Двухэтажный блочный дом на 15 квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Садовой улице в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Общая площадь дома, построенного 85 лет назад, составляла около 655 квадратных метров. По результатам строительно-технической экспертизы здание признали аварийным.
«В конце 2024 года жильцов оттуда расселили. Затем дом отключили от инженерных сетей и в начале текущего месяца снесли», — говорится в сообщении.Сейчас участок, который занимало здание, очистили от стройотходов. В дальнейшем на этой территории планируется развернуть жилищное строительство.
Всего в городском округе Подольск выявили 402 аварийные постройки, самострои и недострои. В настоящее время снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами 310 объектов. Работа в этом направлении продолжается.