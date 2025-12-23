В Подольске снесли аварийный многоквартирный дом

23 декабря 2025, 13:00

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный блочный дом на 15 квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Садовой улице в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Общая площадь дома, построенного 85 лет назад, составляла около 655 квадратных метров. По результатам строительно-технической экспертизы здание признали аварийным.





«В конце 2024 года жильцов оттуда расселили. Затем дом отключили от инженерных сетей и в начале текущего месяца снесли», — говорится в сообщении.