Международная делегация оценила организацию голосования на участках Коломны
На избирательных участках в Коломне вместе с российскими специалистами за организацией голосования наблюдают представители зарубежных государств и международных организаций. В город прибыла иностранная делегация, в состав которой вошли представители Египта, Иордании, Палестины, Организации исламского сотрудничества, Ирака, Ливии, Сирии и Бахрейна.
Для некоторых участников поездки это первый опыт знакомства с российской избирательной системой непосредственно на местах. Председатель избирательной комиссии Иордании Муса Хабес рассказал, что в первую очередь обращает внимание на то, насколько доступно участие в голосовании для граждан.
«Важно убедиться, что каждый гражданин может проголосовать и имеет право отдать свой голос. Это самое главное», — отметил он.Во время посещения избирательных участков представитель Иордании обратил внимание в том числе на условия для людей с инвалидностью и возможность электронного голосования для граждан, находящихся далеко от места проведения выборов. По его словам, пока организация процесса производит хорошее впечатление.
В составе делегации также находится председатель Национального избирательного органа Египта судья Хазем Бадави. По его словам, представители египетской стороны уже посетили ряд избирательных участков в Московской области и Москве.Он отметил простоту и оперативность процедур голосования, а также обратил внимание на профессиональную работу организаторов избирательного процесса. Посещение Коломны стало частью знакомства иностранных представителей с организацией выборов в России. В ходе визита они смогли непосредственно на местах увидеть работу избирательных комиссий и пообщаться с теми, кто обеспечивает проведение голосования.