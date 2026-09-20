Международная делегация оценила организацию голосования на участках Коломны

20 сентября 2026, 18:47

Фото: Марина Анисимова

На избирательных участках в Коломне вместе с российскими специалистами за организацией голосования наблюдают представители зарубежных государств и международных организаций. В город прибыла иностранная делегация, в состав которой вошли представители Египта, Иордании, Палестины, Организации исламского сотрудничества, Ирака, Ливии, Сирии и Бахрейна.





Для некоторых участников поездки это первый опыт знакомства с российской избирательной системой непосредственно на местах. Председатель избирательной комиссии Иордании Муса Хабес рассказал, что в первую очередь обращает внимание на то, насколько доступно участие в голосовании для граждан.





«Важно убедиться, что каждый гражданин может проголосовать и имеет право отдать свой голос. Это самое главное», — отметил он.



