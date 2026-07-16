В Подольске снесли деревянный многоквартирный дом
Двухэтажный деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Народная в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом построили 78 лет назад. Его общая площадь составляла около 605 квадратных метров.
«Обследование показало критический износ конструкций. 12 зарегистрированных в доме жильцов расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В настоящее время снос завершён. Участок, который занимал дом, очистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, примет администрация муниципалитета.
Всего в округе Подольск выявили 478 аварийных зданий, недостроев и самостроев. На сегодняшний день 383 проблемных объекта снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами.
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