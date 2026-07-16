В Подольске снесли деревянный многоквартирный дом

16 июля 2026, 12:09

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Народная в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом построили 78 лет назад. Его общая площадь составляла около 605 квадратных метров.





«Обследование показало критический износ конструкций. 12 зарегистрированных в доме жильцов расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.