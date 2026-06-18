Спасатели вывели из леса под Клином пенсионерку, блуждавшую там сутки

18 июня 2026, 13:48

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

75-летнюю пенсионерку с деменцией, заблудившуюся у села Горки округа Клин, нашли живой. Женщина провела в лесу около суток. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





В единую службу спасения «Система-112» обратился муж пенсионерки. Он рассказал, что его жена вышла погулять с собакой в лес и не вернулась. Он долго искал её самостоятельно, но так и не нашёл.





«Прибывшие по вызову спасатели определили радиус розыска и углубились в лес, работая на отклик. Поиски продолжались около четырёх часов», — говорится в сообщении.