Спасатели вывели из леса под Клином пенсионерку, блуждавшую там сутки
75-летнюю пенсионерку с деменцией, заблудившуюся у села Горки округа Клин, нашли живой. Женщина провела в лесу около суток. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
В единую службу спасения «Система-112» обратился муж пенсионерки. Он рассказал, что его жена вышла погулять с собакой в лес и не вернулась. Он долго искал её самостоятельно, но так и не нашёл.
«Прибывшие по вызову спасатели определили радиус розыска и углубились в лес, работая на отклик. Поиски продолжались около четырёх часов», — говорится в сообщении.Обнаружить женщину помогла её собака: она громко залаяла, и спасатели вышли на этот звук. Обессиленная пенсионерка сидела на земле и не могла идти. Из леса её вынесли на мягких носилках, довезли до дома и вызвали ей скорую помощь для осмотра.