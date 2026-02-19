В Подольске состоялась военно-спортивная игра с участием десяти команд

19 февраля 2026, 09:11

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Молодёжную военно‑спортивную игру «Защитник Отечества‑2026» провели в Подольске, участие в ней приняли десять команд. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Площадкой мероприятия стал Дом Юнармии в школе им. Д. И. Зернова. Для команд подготовили десять этапов, включающих стометровую полосу препятствий, сборку-разборку автомата Калашникова, переход по бревну, боевую атаку и теоретическую часть — ответы на вопросы по истории Великой Отечественной войны.





«Победу одержала команда технико-экономического колледжа. Второе место заняли студенты колледжа «Знание», а третье — представители многопрофильного колледжа №1», — говорится в сообщении.