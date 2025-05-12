Алексей Селиваненко: сила Карена Хачанова заключается в дисциплине и собранности

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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о предстоящем матче 1/8 финала «Мастерса» в Риме, в котором сыграют россиянин Карен Хачанов и испанец Карлос Алькарас.
Селиваненко подчеркнул, что Хачанов уверенно стартовал в итальянской столице, не оставив никаких шансов своему сопернику в прошлом матче.
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«Что касается предстоящего матча с Карлосом, то понятно, что Карлос чрезвычайно силен. Сам Карен назвал его игру сочетанием Джоковича и Надаля, но теннис не был бы теннисом, здесь не бывает заранее предопределенных результатов. В таких матчах главное держать свою подачу и искать шансы на подаче соперника. Сила Карена в дисциплине и собранности, он знает, как играть с любыми соперниками», – подчеркнул собеседник издания «РБ Спорт».Отметим, что игра между Хачановым и Алькарасом состоится 13 мая. Счёт в личных встречах в настоящее время составляет 4:0 в пользу Алькараса. Три из четырёх побед Алькарас одержал на грунте, не проиграв ни сета.
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Анастасия Чинкова