Маленьких жителей Подольска начали учить играть в вышибалы и пятнашки

09 июня 2026, 17:09

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Проект по возрождению детских игр на свежем воздухе «Спорт в каждый двор» стартовал в Подольске. Первые мероприятия состоялись 6 и 7 июня на бульваре Юности и у дома №47 по улице Свердлова. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Под руководством инструкторов ребята играли в пятнашки и вышибалы, прыгали в классики и резиночки.





«Мы хотим показать детям, что их собственный двор — это отличное место для спорта и новых знакомств. И передаём ребятам правила игр нашего детства, которые сейчас забываются», — рассказал один из инструкторов Максим Катеров.