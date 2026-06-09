Маленьких жителей Подольска начали учить играть в вышибалы и пятнашки
Проект по возрождению детских игр на свежем воздухе «Спорт в каждый двор» стартовал в Подольске. Первые мероприятия состоялись 6 и 7 июня на бульваре Юности и у дома №47 по улице Свердлова. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Под руководством инструкторов ребята играли в пятнашки и вышибалы, прыгали в классики и резиночки.
«Мы хотим показать детям, что их собственный двор — это отличное место для спорта и новых знакомств. И передаём ребятам правила игр нашего детства, которые сейчас забываются», — рассказал один из инструкторов Максим Катеров.Занятия в рамках проекта будут проводиться каждую субботу и воскресенье до конца лета и охватит все микрорайоны округа. Участие в играх бесплатное. Кроме того, все ребята получат сувениры.