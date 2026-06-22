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В Подольске стартовал летний турнир «Короли дворовых площадок»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Подольская федерация футбола дала старт традиционному турниру «Короли дворовых площадок», который объединит любительские команды из разных микрорайонов округа. Матчи будут проходить на школьных, стадионных и дворовых спортивных площадках в течение всего лета, сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Первый этап соревнований состоялся 21 июня на площадке филиала школы №29 на улице Маштакова. Участниками стартового турнира стали футболисты возрастной категории до 15 лет — игроки 2011 года рождения и младше.

За победу боролись три команды: ФК «Столбовая», «Чё стало ле» и «Зелёнка». Организаторы провели турнир по круговой системе, в которой каждая команда встретилась с каждым соперником. Матчи прошли в традиционном формате дворового футбола — по 15 минут, с четырьмя полевыми игроками и вратарем в составе каждой команды.

Победитель первого этапа получил право побороться за главный трофей турнира — кубок «Королей дворовых площадок». Организаторы планируют провести девять этапов соревнований. Участников разделят на три возрастные категории: до 15, до 17 и до 20 лет.

Для каждой группы подготовили по три отдельных турнира, которые пройдут в разных районах Подольска. Футбольный марафон продлится до конца августа и завершится финальным этапом 29 августа.

Следующий турнир состоится 28 июня в Парковом районе. Игры примет спортивная площадка лицея №26.

Дайана Хусинова

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