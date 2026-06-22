В Подольске стартовал летний турнир «Короли дворовых площадок»

22 июня 2026, 17:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Подольская федерация футбола дала старт традиционному турниру «Короли дворовых площадок», который объединит любительские команды из разных микрорайонов округа. Матчи будут проходить на школьных, стадионных и дворовых спортивных площадках в течение всего лета, сообщает пресс-служба администрации городского округа.