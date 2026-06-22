В Подольске стартовал летний турнир «Короли дворовых площадок»
Подольская федерация футбола дала старт традиционному турниру «Короли дворовых площадок», который объединит любительские команды из разных микрорайонов округа. Матчи будут проходить на школьных, стадионных и дворовых спортивных площадках в течение всего лета, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Первый этап соревнований состоялся 21 июня на площадке филиала школы №29 на улице Маштакова. Участниками стартового турнира стали футболисты возрастной категории до 15 лет — игроки 2011 года рождения и младше.
За победу боролись три команды: ФК «Столбовая», «Чё стало ле» и «Зелёнка». Организаторы провели турнир по круговой системе, в которой каждая команда встретилась с каждым соперником. Матчи прошли в традиционном формате дворового футбола — по 15 минут, с четырьмя полевыми игроками и вратарем в составе каждой команды.
Победитель первого этапа получил право побороться за главный трофей турнира — кубок «Королей дворовых площадок». Организаторы планируют провести девять этапов соревнований. Участников разделят на три возрастные категории: до 15, до 17 и до 20 лет.
Для каждой группы подготовили по три отдельных турнира, которые пройдут в разных районах Подольска. Футбольный марафон продлится до конца августа и завершится финальным этапом 29 августа.
Следующий турнир состоится 28 июня в Парковом районе. Игры примет спортивная площадка лицея №26.
Читайте также: