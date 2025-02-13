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В ЖК «Одинцовские кварталы» началась выдача ключей дольщикам

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Выдача ключей жителям первой очереди началась в ЖК «Одинцовские кварталы», заселиться в свои квартиры смогут 268 семей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В ЖК «Одинцовские кварталы» построены четырёхэтажные дома с однокомнатными, двухкомнатными и трехкомнатными квартирами площадью от 29 до 89 квадратных метров», — отмечается в сообщении.
Территория жилого комплекса закрыта и оборудована видеонаблюдением. На территории есть бесплатная парковка, детские игровые и спортивные площадки, асфальтированные дорожки и тротуары.



ЖК «Одинцовские кварталы» находится в деревне Солманово Одинцовского городского округа. Согласно проекту, в квартале будет создана собственная социальная инфраструктура, включая школу на 11, тыс. учеников и два детских сада — каждый на 260 воспитанников.

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#одинцовский городской округ
#строительство
#новостройки
Подмосковные борцы завоевали 59 медалей всероссийских соревнований по грэпплингу
13 февраля 2025, 09:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

21 золотую, 13 серебряных и 25 бронзовых медалей завоевали борцы из Московской области на всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги среди спортсменов от 14 до 19 лет, проходивших в Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Этот турнир впервые стал отбором на первенство Европы, и отбор проходил сразу в трёх возрастных категориях. Статус турнира расширил и географию – участие приняла практически вся Россия, более 850 участников», — отметил главный судья Всероссийской федерации грэпплинга Алексей Тихоглазов.
По итогам турнира Московская область заняла первое место в неофициальном общекомандном зачёте. На втором месте оказалась команда Москвы, на третьем — сборная Санкт-Петербурга.

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Пушкинская больница запустила сбор средств на памятник военной медсестре
13 февраля 2025, 09:30

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Памятник военной медицинской сестре решили установить сотрудники Пушкинской больницы в сквере напротив стационара №11, для реализации этого мероприятия, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открыт сбор средств, сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
«Наша больница решила обустроить сквер памяти напротив корпуса № 11 стационара в Пушкине. В центре сквера планируется установить памятник военной медицинской сестре, символизирующий подвиги медиков, которые спасали жизни солдат и офицеров. В связи с этим Пушкинская больница объявляет о начале благотворительного сбора средств», — сказал главврач Пушкинской клинической больницы имени проф. В. Н. Розанова Владимир Мануйлов.
На подножии памятника планируется разместить табличку с именами всех, кто внесёт свой вклад в эту благотворительную акцию.

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#великая отечественная война
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В Минсельхозпроде сообщили, что зоотехникам расширят полномочия в учёте животных
13 февраля 2025, 09:28

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Министерство сельского хозяйства России работает над изменением правил учёта сельскохозяйственных животных, чтобы зоотехники могли регистрировать информацию о поголовье в информационной системе «Хорриот».
В соответствии с информацией о разработке нового нормативного документа, возникла потребность в обновлении действующих правил для более точного учёта животных специалистами в сфере животноводства. Это, согласно сообщению, улучшит контроль над поголовьем и повысит прозрачность учёта на всех уровнях.

Новые правила планируется ввести в действие с 1 сентября 2025 года. Фермеры выступили с инициативой расширить перечень лиц, имеющих право на регистрацию данных о маркировке животных, и направили соответствующий запрос в Министерство сельского хозяйства. В региональных ветеринарных службах поддержали предложение, подчеркнув, что привлечение квалифицированных специалистов позволит повысить точность учёта.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что сроки обязательной маркировки сельскохозяйственных животных определены постановлением № 550. В соответствии с этим документом, до 1 сентября 2024 года промышленные предприятия должны завершить учёт крупного рогатого скота, свиней, лошадей и домашней птицы.

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#животные
#минсельхозпрод мо
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С продуктовой базы в Подмосковье украли сейф с 12 млн рублей
13 февраля 2025, 09:14

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Сейф, в котором лежало около 12 млн рублей, похитила банда с продуктовой базы в Ленинском округе, участников преступления задержала полиция при силовой поддержке Росгвардии, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, ночью злоумышленники арматурными ножницами вырезали часть металлической стены склада на продуктовой базе. Проникнув внутрь, они гвоздодёром отжали окно в помещении офиса и забрали из кассы сейф с деньгами», — говорится в сообщении.
В ходе расследования удалось установить личности злоумышленников: оказалось, что это четверо мужчин в возрасте от 37 до 45 лет из Москвы, Подмосковья и Волгоградской области. Всех четверых задержали по местам их проживания. В ходе обысков полицейские обнаружили одежду, в которой злоумышленники совершали преступление, мобильные телефоны и 600 тысяч рублей.

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Семинар для глав регионального правительства на базе Сбера прошел в Истре
12 февраля 2025, 21:16

Фото: Екатерина Агеева

Семинар для глав регионального правительства и его членов прошел в подмосковной Истре на базе СберУниверситета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области. Глава региона Андрей Воробьев поблагодарил работников Сбера за вовлеченность в работу. Кроме того, губернатор высказался по теме трансформации.
«Трансформация — это не дань моде. Понимаем, что сегодня необходимо использовать все самое эффективное. Часто слышим об искусственном интеллекте, который помогает в решении очень многих вопросов. Цифровизация, автоматизация и ИИ все больше входят в нашу жизнь. Мы очень благодарны команде правительства за возможность экспериментировать, внедрять в управление то, что удобно человеку. Ну а мы можем лучше видеть проблемы и своевременно на них реагировать», — сказал Воробьев.
Воробьев подчеркнул, что каждый населенный пункт с его объектами нуждается в грамотном управлении.

В программу семинара вошли рекомендации касательно трансформационных проектов, достижения целей и мотивации.

Ранее сообщалось, что проверка застройщиков Московской области не выявила нецелевого использования средств.

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