В ЖК «Одинцовские кварталы» началась выдача ключей дольщикам

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Выдача ключей жителям первой очереди началась в ЖК «Одинцовские кварталы», заселиться в свои квартиры смогут 268 семей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В ЖК «Одинцовские кварталы» построены четырёхэтажные дома с однокомнатными, двухкомнатными и трехкомнатными квартирами площадью от 29 до 89 квадратных метров», — отмечается в сообщении.Территория жилого комплекса закрыта и оборудована видеонаблюдением. На территории есть бесплатная парковка, детские игровые и спортивные площадки, асфальтированные дорожки и тротуары.
ЖК «Одинцовские кварталы» находится в деревне Солманово Одинцовского городского округа. Согласно проекту, в квартале будет создана собственная социальная инфраструктура, включая школу на 11, тыс. учеников и два детских сада — каждый на 260 воспитанников.
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Лев Каштанов