В Подольске установили новогодние световые инсталляции

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Световыми инсталляциями украсили к Новому году скверы, бульвары и улице Подольска. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



В сквере А.С. Пушкина появилась световая арка-портал в виде новогоднего шара, а на бульваре Юности — световые рамки и шатёр.

«На улице Стекольникова установили световые фигуры «Елочные игрушки», а на бульвар Льва Толстого «въехала» сияющая тройка лошадей, запряжённая в круглую карету», — говорится в сообщении.
ПФото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Украшение общественных пространств округа продолжается: в Благовещенском сквере вскоре установят светящегося снегиря в цветах российского флага, а в Дубровицах — фигуру «Маска».

Доступ к праздничным световым инсталляциям неограничен, они дарят жителям праздничную атмосферу и становятся отличным фоном для фотографий.
Лев Каштанов

