В Подольске установили новогодние световые инсталляции
Световыми инсталляциями украсили к Новому году скверы, бульвары и улице Подольска. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В сквере А.С. Пушкина появилась световая арка-портал в виде новогоднего шара, а на бульваре Юности — световые рамки и шатёр.
«На улице Стекольникова установили световые фигуры «Елочные игрушки», а на бульвар Льва Толстого «въехала» сияющая тройка лошадей, запряжённая в круглую карету», — говорится в сообщении.
Украшение общественных пространств округа продолжается: в Благовещенском сквере вскоре установят светящегося снегиря в цветах российского флага, а в Дубровицах — фигуру «Маска».
Доступ к праздничным световым инсталляциям неограничен, они дарят жителям праздничную атмосферу и становятся отличным фоном для фотографий.