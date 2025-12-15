В Подольске установили новогодние световые инсталляции

15 декабря 2025, 10:14

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Световыми инсталляциями украсили к Новому году скверы, бульвары и улице Подольска. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В сквере А.С. Пушкина появилась световая арка-портал в виде новогоднего шара, а на бульваре Юности — световые рамки и шатёр.





«На улице Стекольникова установили световые фигуры «Елочные игрушки», а на бульвар Льва Толстого «въехала» сияющая тройка лошадей, запряжённая в круглую карету», — говорится в сообщении.