В Подольске в этом году обновили 12 подъездов и установили новые лифты

28 октября 2025, 17:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Подольске в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2024 году отремонтировали 12 подъездов. Семь из них уже приняты комиссией и старшими по домам, остальные пять проходят финальную проверку, сообщает пресс-служба администрации городского округа.







Кроме того, при поддержке Фонда капитального ремонта Московской области в восьми многоквартирных домах установлены новые лифты. До 2028 года в округе планируют заменить ещё 79 лифтов.



В подъездах обновили стены, потолки, перила, почтовые ящики и освещение, заменили оконные блоки и плитку на первых этажах. Также благоустроили входные группы — установили новые двери, светильники и козырьки. 30% стоимости работ профинансировано из бюджета округа.



По словам главы городского округа Григория Артамонова, оставшиеся десять подъездов обновят в течение двух месяцев. Он отметил, что такие ремонты делают дома не только красивее, но и удобнее, безопаснее и комфортнее для жителей.

